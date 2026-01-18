Yeni Şafak
İstanbul'da kar sevinci: Sokaklar çocukların oyun alanına döndü

23:0218/01/2026, Pazar
IHA
Pendik'te dik yokuşlar adeta kayak alanına döndü.
İstanbul Pendik'te ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklar ve poşetlerle kayarak eğlenirken, kartopu savaşıyla karın keyfini çıkardı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yüksek kesimlerinde yağan karla beyaza bürünen sokaklar, çocukların oyun alanı haline geldi. Kızaklar ve poşetlerle kayan çocuklar, kartopu savaşı yapmayı da ihmal etmedi.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen karla Pendik’in yüksek kesimlerinden Ertuğrul Gazi Mahallesi tamamen beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen mahalle sakinleri ve çocuklar soluğu sokaklarda aldı. Mahallenin dik yokuşları adeta kayak alanına dönerken, yarıyıl tatilinde olan çocuklar yanlarında getirdikleri kızaklar, poşetler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları araçlarla kayarak karın tadını çıkardı. Çocuklar, kartopu savaşı yapmayı da ihmal etmedi.



#İstanbul
#Kar
#Pendik
