Gündem

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak direğe çarptı: 1 yaralı

İstanbul Pendik'te seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

07:10 - 3/09/2024 Salı
DHA
Pendik'te otomobil sürücüsü refüje girdi.
Pendik'te otomobil sürücüsü refüje girdi.

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 03.30 sıralarında Pendik-Kurtköy Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(27)' nin kullandığı 34 KHM 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil direğe çarparak durabildi. Sürücü C.E. otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan C.E.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.


Öte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobilde sıkıştığı anlar yer alırken, çevredekilerin sürücüye yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.




#trafik kazası
#Pendik
#İstanbul
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayıp Narin soruşturmasında flaş gelişme: Narin’in amcası S.G. tutuklandı mı?