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İstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü kutlamaları kapsamında kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ışıklandırıldı.

09:19 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:20 - 29/05/2024 Çarşamba
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Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü olan 28 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ışıklandırıldı.


Bakan Uraloğlu paylaştı


X hesabından bir paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu gece İstanbul başka güzel. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan’ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan’ın Müstakillik Günü kutlu olsun." notuyla birlikte üç köprünün fotoğraflarını paylaştı.





#Azerbaycan
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#Köprü
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