İstanbul'da kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk Kent genelinde yapılan operasyonlarla kumar oynayan ve oynatan kişilere ceza yağdı, çok sayıda kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan bir kişinin, "Biz sadece balık yiyorduk" demesi ise dikkat çekti.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 10:48 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 11:02 İHA