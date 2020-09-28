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İSTANBUL

İstanbul'da kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk

Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk

Kent genelinde yapılan operasyonlarla kumar oynayan ve oynatan kişilere ceza yağdı, çok sayıda kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan bir kişinin, "Biz sadece balık yiyorduk" demesi ise dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da kumar operasyonu gerçekleştirildi.
İstanbul'da kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, İstanbul genelinde 26 Eylül günü saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında, 153 ekip ve 351 personelin katılımıyla kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, 425 kahvehane, kıraathane ve kafe, 65 dernek ve ruhsatsız iş yerindeki 2 bin 102 şahısa GBT (Genel Bilgi Toplama) testi yapıldı.

İHA
Kumar oynayan ve oynatan kişilere ceza yağdı, çok sayıda kumar makinesi ele geçirildi.

Kumar oynayanlara toplam 77 bin TL ceza

Kumar oynadığı tespit edilen 63 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34’üncü maddesi gereğince toplam 77 bin 185 TL ceza uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs da yakalandı.

Kumar makinesi, pul ve destelerce oyun kartı

  • Yapılan operasyonlarla, 14 adet kumar makinası, 6 adet sigara matik, 6 adet bilgisayar, 1 okey takımı, 100 adet kumar pulu, 19 deste iskambil kağıdı ve 6 bin 478 TL paraya ele geçirildi.

Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe saydılar: Kumar baskınında 12 kişiye idari yaptırım 5 kişiye de 6 bin 250 lira para cezası
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Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe saydılar: Kumar baskınında 12 kişiye idari yaptırım 5 kişiye de 6 bin 250 lira para cezası

Virüsü hiçe sayanlara 414 bin TL ceza

Öte yandan koronavirüs kurallarına uymadıkları belirlenen 256 kişiye de, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince toplam 414 bin 690 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 28 iş yeri ise ekiplerce mühürlendi.

Yakalanınca "Balık yiyorduk" dedi

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir adreste ilginç bir an yaşandı.

  • İçeride kumar oynayan bir kişi polisi karşısında görünce "Balık günüydü bugün. Eğlence yapıyorduk, balık yiyorduk" dedi. Şahısın bu sözüne polis, "Balıkları iskambil kağıtları ile mi kesiyordunuz" diye karşılık verdi. O anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kırıkkale'de boş araziye çadır kurup kumar oynadılar
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Kırıkkale'de boş araziye çadır kurup kumar oynadılar
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, araziye çadır kurarak kumar oynayan 37 kişiye toplam 161 bin 875 idari para cezası uygulandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kumar oynayan kişilerin görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

Mersin'de kumar oynayanlara jandarmadan suçüstü
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Mersin'de kumar oynayanlara jandarmadan suçüstü
Mersin'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihlal etme ve kapalı alanda sigara içme fiillerinden toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan kumarcılara şok baskın
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Jandarmadan kumarcılara şok baskın
Mersin'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihlal etme ve kapalı alanda sigara içme fiillerinden toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını
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Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs tarihinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak Aksaray'da yaptıkları denetimde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit ettiler. Polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.
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