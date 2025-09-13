Yeni Şafak
İstanbul'da Kur'an kursunu kundaklayan şahıs tutuklandı

00:4713/09/2025, Saturday
IHA
Şahsın, inceleme sonucu Kur'an kursunu kundakladığı tespit edildi.
Şahsın, inceleme sonucu Kur'an kursunu kundakladığı tespit edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde 6 Eylül’de özel bir Kur’an kursunda yangın çıktı. Kur’an kursunu kundakladığı tespit edilen ve adliyeye sevk edilen şahıs, "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Kur’an kursundaki yangının kundaklama sebebiyle çıktığı belirlenirken, olayla ilgili yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gümüşpala Mahallesi’nde 6 Eylül’de faaliyet gösteren özel bir Kur’an kursunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kur’an kursunda ise hasar oluştu.

İnceleme sonrası Kur’an kursunun kundaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi. M.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli M.K., Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



