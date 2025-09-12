Esenler’in gençlik yapılanması 'Tayfa'dan Gazze’ye destek mesajı

Gençlikten Gazze’ye dayanışma mesajı.
Esenler Belediyesi’nin yeni nesil gençlik yapılanması “Tayfa” grubu, Gazze’deki İsrail ablukasını delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için hazırlanan Küresel Sumud Filosuna desteklerini iletti.
Tayfa üyeleri, simge haline gelen “Turkuaz Kurdele” takarak çektikleri video ile filoya destek mesajı paylaştı.
Videoda,
“Gemide olmayan yüzbinlerden birisindir. Ancak bedenin orada değilse de ruhun oradadır”
sözleriyle Gazze’ye dayanışma mesajı ileten gençler, herkesin bu farkındalık hareketine katılması çağrısında bulundu.
