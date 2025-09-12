Yeni Şafak
Esenler’in gençlik yapılanması 'Tayfa'dan Gazze’ye destek mesajı

16:4512/09/2025, Cuma
Gençlikten Gazze’ye dayanışma mesajı.
Gençlikten Gazze’ye dayanışma mesajı.

Esenler Belediyesi’nin yeni nesil gençlik yapılanması “Tayfa” grubu, Gazze’deki İsrail ablukasını delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için hazırlanan Küresel Sumud Filosuna desteklerini iletti.

Esenler Belediyesi’nin gençlik oluşumu Tayfa, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosuna katılarak İsrail ablukasına karşı dayanışma mesajı verdi.

Tayfa üyeleri, simge haline gelen “Turkuaz Kurdele” takarak çektikleri video ile filoya destek mesajı paylaştı.

Videoda,
“Gemide olmayan yüzbinlerden birisindir. Ancak bedenin orada değilse de ruhun oradadır”
sözleriyle Gazze’ye dayanışma mesajı ileten gençler, herkesin bu farkındalık hareketine katılması çağrısında bulundu.


