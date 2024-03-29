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İstanbul'da 'MAHZEN-23' operasyonu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan iki kişi yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul'da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı.

Kenan Biter
07:51 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 08:17 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kırmızı bültenle aranan şüphelilerin gözaltına alınma görüntüsü
Kırmızı bültenle aranan şüphelilerin gözaltına alınma görüntüsü

İstanbul'da 'Mahzen-23' operasyonunda uluslararası seviyede 'kaçakçılık' suçundan aranan Talgat Baisaov ile 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Maxat Rakhishov yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-23” operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;


Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.


Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Mahzen-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"



#MAHZEN-23 operasyonu
#Maxat Rakhishov
#Talgat Baisaov
#İnterpol Kırmızı Bülteni
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