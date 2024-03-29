İstanbul'da 'MAHZEN-23' operasyonu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan iki kişi yakalandı

İstanbul'da 'Mahzen-23' operasyonunda uluslararası seviyede 'kaçakçılık' suçundan aranan Talgat Baisaov ile 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Maxat Rakhishov yakalandı.
“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-23” operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Mahzen-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"