İstanbul'da metroda Suriyeli çocuğu darbeden eşkıya gözaltına alındı

İstanbul M2 metrosunda, ırkçı bir şahıs saç tokası satan Suriyeli çocuğu darbetti. Saldırgan adamın küçük çocuğa vurduğu sırada vagondaki herkesin olayı film izler gibi izlemesi tepki çekti. Görüntülerde daha sonra saldırganın vagondaki başka bir yolcu tarafından tutulduğu görülüyor. Öte yandan küçük çocuğu darbeden şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.