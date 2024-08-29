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İstanbul'da metroda Suriyeli çocuğu darbeden eşkıya gözaltına alındı

İstanbul'da metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı için hakkında soruşturma açılan saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

16:22 - 29/08/2024 Thursday
Güncelleme: 17:03 - 29/08/2024 Thursday
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Metroda Suriyeli çocuğu darbeden şahıs gözaltına alındı
Metroda Suriyeli çocuğu darbeden şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı.


Şiddet uygulayan fail erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından kaydedildi.


Sosyal medyada paylaşılan saldırı anına ait görüntülere gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.





Bakan Tunç açıklama yaptı


Görüntülerin büyük tepki toplamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.




Söz konusu açıklamada Bakan Tunç, Suriyeli küçük çocuğu darbeden şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Bakan Tunç'un açıklamasının ardından ekipler harekete geçti.


Gözaltına alındı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.




#Metro
#Suriyeli
#Yenikapı
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