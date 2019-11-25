İstanbul'da minibüsçülerin beyzbol ​sopalı yolcu kapma kavgası

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin konuştu. Altun, CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakaların sahte çıktığını ifade ederek "Emniyette kayıtları yok" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizen Altun, "Ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.