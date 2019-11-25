Gündem İstanbulda minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası
İSTANBUL

İstanbul'da minibüsçülerin beyzbol ​sopalı yolcu kapma kavgası

İstanbul'da minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası

İstanbul Dudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Yolcuların büyük panik yaşadığı anlar, saniye saniye görüntülendi.
Yolcuların büyük panik yaşadığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

Dudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste yaşanan olayda, iddiaya göre minibüsler seyir halindeyken minibüs sürücüleri arasında yolcu kapma tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü tartıştıkları sürücünün minibüsünün önünü kesti. Minibüs sürücülerinin birbirlerine saldırmasıyla kavga yaşandı. Saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün camlarını beyzbol sopasıyla kırdı.

Minibüsçülerin yolcu kapma kavgası kamerada
OYNAT 00:45
Minibüsçülerin yolcu kapma kavgası kamerada
Dudullu'dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Taraflar yolculara aldırmadan minibüsün içinde de kavgaya devam ederken, yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğunun ise panik sebebiyle ağlama krizine girdiği görüldü.

Minibüste yaşanan yolcu kapma kavgası vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs minibüsün camına beyzbol sopasıyla vuruyor, tartışma minibüsün içinde de devam ederken yolcular büyük panik yaşıyor. Küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuluyor.

Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.
Ödüller sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Halid bin Velid adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".

Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.

Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.
Cani yakalandı

Cani yakalandı

​Kendisini ihbar eden genç kızı benzinle yakmıştı.
Hastanelik eden saldırılar arttı

Hastanelik eden saldırılar arttı

​Avustralya'da İslamofobi basın ve sosyal medya aracılığı ile körükleniyor.
CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok
Gündem

CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin konuştu. Altun, CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakaların sahte çıktığını ifade ederek "Emniyette kayıtları yok" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizen Altun, "Ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta minibüs refüje devrildi: Şoför dahil 16 yaralı
Gündem

Yozgat'ta minibüs refüje devrildi: Şoför dahil 16 yaralı

Sivas'tan Ankara istikametine giden minibüs, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi. Kaza sonucu sürücünün de içinde bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı
Gündem

Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda sol el tırnağında bir erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda DNA'nın baba Şaban Vatan’a ait olduğu ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.