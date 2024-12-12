Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da 'NARKOKAPAN-2' operasyonu: 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da 'NARKOKAPAN-2' operasyonu: 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

08:3512/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Polis ekipleri, Esenyurt ve Başakşehir'de zehir tacirlerine operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, Esenyurt ve Başakşehir'de zehir tacirlerine operasyon düzenledi.

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-2” operasyonunda, 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda toplam; 169,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



#İstanbul
#Uyuşturucu
#Esenyurt
#Başakşehir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları ABD enflasyonuyla birlikte güç kazandı: 12 Aralık 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım ve ata fiyatı ne kadar, kaç TL?