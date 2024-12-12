İstanbul'da 'NARKOKAPAN-2' operasyonu: 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Polis ekipleri, Esenyurt ve Başakşehir'de zehir tacirlerine operasyon düzenledi.
İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-2” operasyonunda, 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda toplam; 169,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
#İstanbul
#Uyuşturucu
#Esenyurt
#Başakşehir