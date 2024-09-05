İstanbul'da okullara ilk gün için saat düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) bu yıl ilk kez ana sınıfı, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamındaki yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin planlanma, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleri ile ölçme ve değerlendirmede dikkat edilecek usul ve esaslar illere gönderildi.