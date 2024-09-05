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KYK yurt sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencileri, başvuruda bulundukları KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...

11:05 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:20 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv

2024-2025 KYK yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklandı.

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.


KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

  • - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • - Gazi ve gazi çocukları,
  • - Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • - Devlet koruması altında olanlar,
  • - Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.


#KYK
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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilecek? 2024-2025 GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı