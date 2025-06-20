İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, elebaşı Uğurcan Gündoğmuş'un olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yakalama kararı bulunan 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. İstanbul genelinde yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve farklı ebatlarda 35 adet fişek, 100 gram uyuşturucu madde ve 65 adet uyuşturucu hap, 79 bin 200 TL nakit para ele geçirilmişti.