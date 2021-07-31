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İSTANBUL

İstanbul'da orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Ülke genelinde çok sayıda farklı noktada çıkan yangınlara müdahaleler devam ederken İstanbul'da ise orman yangınlarına karşı dikkat çeken bir önlem alındı. İl genelinde ormanlara girişlerin bir ay boyunca yasaklanması kararının ardından Adalar’da polis ekipleri gelen vatandaşların çantalarını tek tek kontrol etti.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak Adalar Kaymakamlığı’nın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

ÇANTALAR TEK TEK ARANDI

Polis ekipleri de sabah saatlerinden itibaren orman yangınlarına karşı adalarda yoğun önlemler aldı. Adalara gelen vatandaşların, çantaları tek tek kontrol edildi.

Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Öte yandan, ormana girişlerin yasaklanmasına ilişkin sık sık anons yapıldı. Vatandaşlar ormanlara giriş yasağının olduğu konusunda uyarıldı.

Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Vatan nöbeti tutuyorlar: Kumluca'da 80 genç yangına karşı 24 saat ormanlarda nöbet tutuyor
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Kentin doğusundaki Manavgat başta olmak üzere Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde orman yangınları devam ederken, batı ilçelerinden Kumluca'da ise yangın riskine karşı mahalleli teyakkuza geçti.
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Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde yaşayan 80 genç, 'Karaöz Afet Komisyonu' oluşturuldu. Emekli polis memuru Bahattin Karaöz (60) ve kafe işletmecisi Cüneyt Karaöz (33) başkanlığında oluşturulan ekip, 24 saat dönüşümlü olarak nöbet tutmaya başladı.
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Motosiklet ve otomobillerle mahalledeki orman içi yollarda sürekli dolaşarak orman yangını riskine karşı kontroller yapan ekibin gençleri, dron, paramotor ve paraşütle de havadan gözetleme yapıyor. Ekibin göremediği yerler ise denizdeki teknelerden izleniyor. Mahallede görülen şüpheli kişiler güvenlik kuvvetlerine bildiriliyor. Mahalle üstündeki orman yangın gözetleme kulesi ile irtibat kuran bu ekip, sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor.
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Mahallelerindeki ormanların yanmamasını için gerekirse 24 saat uyumayacaklarını belirten Karaöz Afet Komisyonu Başkanı Cüneyt Karaöz, Geçmişte de orman yangınlarına duyarlıydık. Ama şu anda daha çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O yüzden mahallemizin gençleriyle organize olup güvenlik güçlerimize, itfaiyeye ve devletimize yeterince yardım etmek istiyoruz. Yangını ne kadar önceden belirleyebilir, önlem alırsak o kadar faydalı oluruz. Bu yüzden mahallemizde bir afet komisyonu kurmaya karar verdik. Mahallemizin 5 ayrı noktasında gece gündüz 24 saat ring atan gençlerimiz var. Nöbetleşe olarak bunları takip ediyorlar. Şüpheli kişileri görürsek, jandarma ile irtibat halindeyiz. Şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Yangın meydana geldiğinde megafonla anons yapacak kişiyi arıyoruz. Anonsu duyan komisyon, önceden hazırladığımız tırmıklarla, su tankerleriyle yangına itfaiyeden önce ilk müdahale edecek dedi.
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Oluşturdukları afet komisyonunun ne zaman, nerede, nasıl hareket edeceğini bir harita yardımıyla şekillendirdiklerini belirten Cüneyt Karaöz, Çıkmaz sokaklarımız var. Karaöz'ün etrafında orman içi yollarımız var. Gençlerimiz bu yollarda 24 saat nöbetleşe olarak dolaşıyorlar. Mahallenin yüksek noktalarında, evlerinin balkonlarından dürbünle gözetleme görevi yapıyorlar. Gelişen bilgileri iletişim ağlarımızla birbirimize haber veriyoruz. Mahallemizin üstündeki yüksek dağda orman yangın gözetleme kulemiz var. Onunla da irtibat halindeyiz. Karadan ulaşamadığımız yerleri arkadaşlarımız tekneleriyle denizden gözetliyor. Günün belirli saatlerinde, dron ve paramotor yardımıyla gökyüzünden gözetleme yapıyoruz. Yine yamaç paraşütü yapan arkadaşlarımız da hem uçuşunu yapıyor hem de yine gün içinde havadan gözetleme yaparak bize bilgi veriyor. Ormanlarımızın yanmaması için elimizden geleni yapacağız. Geceleri uymayacağız. Ormanlarımızın yanmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu.
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Afet Komisyonu üyesi emekli polis memuru Bahattin Karaöz, Karaöz, Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi. Çünkü 3 tarafı yemyeşil ormanlarla bir tarafı masmavi denizle çevrili. Biz burada gençlerimize önderlik yapalım dedik. 80 tane gencimizle beraber. İlk önce ne yapabiliriz onları dile getirdik. Karaöz'ün yanmaması için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışacağız. Çadır kuran vatandaşlarımızın da orman arasında sorumsuzca kalmalarını uygun bulmuyoruz dedi.
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Komisyondaki gençlerden Caner Şeker (26), Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilendik. Karaöz de yanmasın diye arkadaşlarımızla bir afet topluluğu kurduk. Tüm genç arkadaşlarımızı grubumuza davet ediyorum diye konuştu.
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İlhan Ünver (47) de Gençlerimiz çok güzel bir iş yapıyor. Keşke mahallelerimizdeki tüm gençlerimiz bu şekilde duyarlı olsalar. Ormanlarımızı korumalıyız. Yetkililerimiz gençlerimize yardımcı olmalı, gerekirse ekipman yardımı yapmalı onları daha iyi yönlendirmelidir ifadelerini kullandı.
Vatan nöbeti tutuyorlar: Kumluca'da 80 genç yangına karşı 24 saat ormanlarda nöbet tutuyor
Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bir araya gelen 80 genç, orman yangınlarını önlemek amacıyla afet komisyonu oluşturdu. 24 saat ormanlık alanlarda motosikletleriyle ve yaya halde gezerek nöbet tutan gençlere, paraşütle atlayış yapanlar havadan, teknelerdekiler de denizden gözetleme yaparak destek veriyor.

Mersin'deki orman yangında üçüncü gün: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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İlçede 28 Temmuz'da Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan ve daha sonra farklı mahallere yayılan yangın için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yangında zarar gören evlerde hasar tespit çalışmasına başlandı.
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.
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Mersin'deki orman yangında üçüncü gün: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Mersin'in Aydıncık ilçesinde üç gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye yangın için destek olmaya giden ekipler alevlerden kaçan kaplumbağayı suyla hayata bağladı
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Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele sürürken Osmaniye’den tebessüm ettiren bir görüntü geldi.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, lokasyon olarak Şanlıurfa’ya en yakın olan Osmaniye’deki yangına destek olmak için yangın bölgesine geldi
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Sahada yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekip, alevlerden kaçan bir kaplumbağa yavrusunu fark edince, itfaiye aracını durdurdu. İtfaiye erleri, sıcaktan etkilenen ve bitkin düşen yavru kaplumbağaya su vererek hayata tutunmasını sağladı.
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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, takdir topladı.
Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye yangın için destek olmaya giden ekipler alevlerden kaçan kaplumbağayı suyla hayata bağladı
Osmaniye'deki orman yangınına destek için Şanlıurfa'dan gelen ekipler, alevlerden kaçan yavru kaplumbağaya su vererek hayata tutunmasını sağladı.

Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
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Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor.
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Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor.
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Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor.


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