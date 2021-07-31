İstanbul'da orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Mahallelerindeki ormanların yanmamasını için gerekirse 24 saat uyumayacaklarını belirten Karaöz Afet Komisyonu Başkanı Cüneyt Karaöz, Geçmişte de orman yangınlarına duyarlıydık. Ama şu anda daha çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O yüzden mahallemizin gençleriyle organize olup güvenlik güçlerimize, itfaiyeye ve devletimize yeterince yardım etmek istiyoruz. Yangını ne kadar önceden belirleyebilir, önlem alırsak o kadar faydalı oluruz. Bu yüzden mahallemizde bir afet komisyonu kurmaya karar verdik. Mahallemizin 5 ayrı noktasında gece gündüz 24 saat ring atan gençlerimiz var. Nöbetleşe olarak bunları takip ediyorlar. Şüpheli kişileri görürsek, jandarma ile irtibat halindeyiz. Şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Yangın meydana geldiğinde megafonla anons yapacak kişiyi arıyoruz. Anonsu duyan komisyon, önceden hazırladığımız tırmıklarla, su tankerleriyle yangına itfaiyeden önce ilk müdahale edecek dedi.