İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi ağırlık kazanırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı. Denetimler yaz ayları boyunca sürecek.
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmaları başlatan polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda denetim yaptı.
Tarama faaliyetleri gerçekleştirildi
Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler arama, tarama ve güvenlik faaliyeti gerçekleştirdi.
Polislere arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.
Çalışmalar yaz ayları boyunca sürecek
Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği bildirildi.
Çalışmalar ormanlık alanlarda yaz ayları boyunca sürecek.