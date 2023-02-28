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İstanbul'da oyuncak silahla banka soygunu: Şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir bankaya oyuncak silahla gelen şüpheli, bankayı soydu. Kaçmaya çalışırken bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.

17:35 . 28/02/2023 Salı
AA
İstanbul/Çekmeköy

İstanbul/Çekmeköy

Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.

Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.

İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#banka
#Çekmeköy
#oyuncak silah
#soygun
#şüpheli
2 saat önce
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İstanbul'da oyuncak silahla banka soygunu: Şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı
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