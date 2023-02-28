İstanbul'da oyuncak silahla banka soygunu: Şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş’ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum.” diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesinde 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin bina acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık.” dedi. Peki Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa'da deprem konutlarına ne zaman başlanılacak? İşte detaylar.