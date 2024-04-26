OMEM başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, gözler bekçi alımı için Polis Akademisi'ne çevrildi. Adayların yakından takip ettiği bekçi alımı yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin yeni duyurular bekleniyor. Peki, 2024 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır ve hangi şartlar aranıyor? İşte, bekçi alımı ile ilgili detaylar...