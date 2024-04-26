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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
İşte saat 02.00'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar
- Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası
- Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri
- Saat 04.30'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar
- Ayvansaray Caddesi
- Mürselpaşa Caddesi
- Abdulezelpaşa Caddesi
- Ragıpgümüşpala Caddesi
- Galata Köprüsü
- Reşadiye Caddesi
- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası )
- Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası )
- Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi'ne katılım
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım
- Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası
- Avrasya Tüneli acil çıkışları
- Ulaşım araçlarıyla ilgili yapılan açıklamada,
- Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulacak.
- Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferler durdurulacak.
- Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.
- Alternatif Güzargahlar
- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tünel
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D 100 Kuzey Güney Yol
- Türkeli Caddesi
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri
- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
- Küçük Langa Aralığı Caddesi
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2 saat önce