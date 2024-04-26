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İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak: İşte alternatif güzargâhlar

İstanbul Valiliği, 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte alternatif güzargâhlar

Pınar Görgü
12:52 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.


İşte saat 02.00'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar
  • Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası

  • Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri

  • Saat 04.30'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar

  • Ayvansaray Caddesi

  • Mürselpaşa Caddesi

  • Abdulezelpaşa Caddesi

  • Ragıpgümüşpala Caddesi

  • Galata Köprüsü

  • Reşadiye Caddesi

  • Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası )

  • Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti

  • Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası )

  • Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi'ne katılım

  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım

  • Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası

  • Avrasya Tüneli acil çıkışları

  • Ulaşım araçlarıyla ilgili yapılan açıklamada,

  • Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulacak.

  • Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferler durdurulacak.

  • Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.

  • Alternatif Güzargahlar

  • Atatürk Bulvarı

  • Avrasya Tünel

  • Atatürk Köprüsü

  • Haliç Köprüsü

  • Vatan Caddesi

  • Millet Caddesi

  • Fevzipaşa Caddesi

  • D 100 Kuzey Güney Yol

  • Türkeli Caddesi

  • Aksaray Caddesi

  • Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

  • Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

  • Kızılelma Caddesi

  • Onuncu Yıl Caddesi

  • Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

  • Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

  • Küçük Langa Aralığı Caddesi



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