Gündem İstanbulda piknik yapmak yasak mı? Resmi açıklama geldi
İSTANBUL

İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Resmi açıklama geldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 31 Ağustos'a kadar yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parklarında mangal ve ateş yakmanın yasaklandığını, bunun dışında piknik ve spor yapmanın, hoşça vakit geçirmenin serbest olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda piknik yapmak yasak mı? Resmi açıklama geldi
Arşiv

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Belgrad Ormanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kısıtlama kararının 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğunu söyledi. Türkiye'nin orman yangınlarıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini belirten Ulu, hava tahmin raporlarına göre de sıcaklıkların ilerleyen günlerde artmasının beklendiğine işaret etti.

Orman Kanunu kapsamında kentteki ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını anımsatan Ulu, şu bilgileri verdi: "Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak sadece yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parkı gibi alanlarda piknik yapmak, spor yapmak, hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır."

İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı
GÜNDEM
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı
  • İstanbullulardan alınan kararlara uymalarını beklediklerini ifade eden Ulu, Belgrad Ormanı'nın, 100 orman muhafaza memuru, emniyet ve jandarma ekiplerince gece gündüz korunmasının sağlanacağını kaydetti.

YASAKLARA UYMA KONUSUNDA ÇAĞRI

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Aydos Ormanı Mesire Alanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaklara uyma konusunda halkı duyarlı olmaya çağırdı. Aydos Mesire Alanı'na gelen vatandaşların ateş yakamayacaklarını ama bu alanda spor, yürüyüş ve ateşsiz piknik yapabileceklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

İstanbul ve 11 ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
GÜNDEM
İstanbul ve 11 ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

"Bu alanlardaki kontrol, teftiş ve tedbirlerimizi, mevcut personelimizle gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra Valimizin katkıları ile ilimiz emniyetinden ve jandarmasından da gerekli destekleri alarak kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu yasaklar başladığından itibaren izinsiz olarak ormanlara giriş çıkış yapanlar Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 427 lira para cezası ile cezalandırılır. Yine bu alanlarda kısıtlamanın olduğu bu dönemde izin verilmeyen noktalarda ateş yakmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır."

İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
OYNAT 00:59
İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü.


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