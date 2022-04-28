Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbulda polis 185 noktada denetime çıktı Aranan 602 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da polis 185 noktada denetime çıktı: Aranan 602 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında, 167 bin 513 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 602 zanlı ile yoklama kaçağı 304 kişi yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda polis 185 noktada denetime çıktı: Aranan 602 şüpheli yakalandı
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 21.30-23.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada, 2113 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle, sabit yol uygulaması şeklinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 167 bin 513 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 602 zanlı ile yoklama kaçağı 304 kişi yakalandı.

Aramalarda, 47 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 156 fişek, 18 kilo 942 gram uyuşturucu, 618 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 14 bin 250 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 6 iş yeri ve 49 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında 25 bin 993 araç ve 1180 motosiklet kontrol edildi. 1049 araç ve motosiklet ile 28 sürücüye ilişkin işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi, toplam 101 bin 530 lira trafik cezası uygulandı.

Denetimlerde, 38 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Ayrıca günübirlik ev kiralayan 287 işletmeye ait 1260 yer denetlendi, bu kapsamda 28 işletmeye 310 bin 363 lira idari ceza verildi.

Evlilik düşüncesinden vazgeçiremediği kızını öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
GÜNDEM
Evlilik düşüncesinden vazgeçiremediği kızını öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: İçinde bebeklerin de olduğu araç alev topuna döndü
FOTOĞRAF 13
Title
Olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi.
Title
İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kısmından alev aldı.
Title
Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.
Title
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.
Title
Polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü.
Title
Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Title
Yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu tekrar trafiğe açtı.
Title
Otomobilin sürücüsü İbrahim Kalaycı, \"Yolda ilerliyordum. Otomobil ön taraftan alev aldı.
Title
Hemen sağa çektim. Otomobilde 3 bebek vardı, 8 kişiydik. Sonra ailemi eve gönderdim\" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Title
Title
İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: İçinde bebeklerin de olduğu araç alev topuna döndü
İstanbul Küçükçekmece'de içerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı. Otomobilin içerisindeki aile son anda çıkarken, alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Üçüncü DünyaSavaşına yol açabilir

Üçüncü Dünya
Savaşı'na yol açabilir

​Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor.
Emeklinin beklediği müjde

Emeklinin beklediği müjde

​Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi.
İBBnin kadrolu çalışanı

​PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan İBB personeli Şafak Duran gözaltına alındı.

​Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyarete açıldı.
'Komplodan faydalananlar<br>ortaya çıkacak'

'Komplodan faydalananlar
ortaya çıkacak'

​CHP'li eski vekilden Kaset Kumpas davası yorumu.

​İçinde bebeklerin de olduğu araç alev topuna döndü.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 81 ilde istihdam edilecekler.

​e-muhtıra kağıt parçasına döndü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek.

​Rusya, Karadeniz'deki donanma üslerini korumak için özel eğitimli yunusları kullanıyor.
11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

​Daha önce boşalttığı iki üssü tekrar faaliyete geçiriyor.

​Maske takma zorunluluğunun kaldırılması vatandaşları mutlu etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.