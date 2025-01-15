Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 8 tutuklama

13:0515/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Söz konusu adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ile pasaport ele geçirildi.
Söz konusu adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ile pasaport ele geçirildi.

İstanbul'da, sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1150 pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makineleri ile sahte belge üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da, sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ülkede kaçak bulunup, yurt dışına illegal yollarla çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişilerin kullanmaları için hediyelik eşya kutusu ve tablolara gizlenen sahte belgelerin yollandığını tespit etti.

Esenyurt'ta kargo gönderiminin yapıldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ile pasaport ele geçirildi.

Operasyonun ardından basım merkezlerine ulaşmak için teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 4 şüphelinin daha yakalandığı operasyon kapsamında 1150 pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makineleri ile sahte belge üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#İstanbul
#Sahte kimlik
#Pasaport

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Marmaray ücreti yapılan zam sonrası değişti! 2025 Marmaray ücretleri kaç TL oldu?