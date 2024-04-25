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İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 9 kişi tutuklandı

İstanbul'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar ile çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 16 kişiden 9'u tutuklandı.

11:38 - 25/04/2024 Perşembe
DHA
İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonu
İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15-25 Nisan tarihleri arasında kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 ikamet ve 20 iş yerine operasyon yapıldı.


Bu adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, sahte ya da kaçak olduğu tespit edilen olan botoks ilacı, dolgu malzemesi, kanser, diyabet, enfeksiyon, tansiyon ve cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ve medikal malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 7'si serbest kalırken 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilenler malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.




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#operasyon
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