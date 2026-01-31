Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev aldı

İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev aldı

09:4131/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

İstanbul Maltepe’de seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Olay, saat 07.10 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 AVZ 336 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.




#İstanbul
#Maltepe
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarne zaman açılıyor? MEB 2026 takvimine göre sömestr (15 tatil) bitiş tarihi