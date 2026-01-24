Yeni Şafak
Samandağ’da otomobil yangını

Samandağ'da otomobil yangını

Araçta hasar meydana geldi
Araçta hasar meydana geldi

Hatay'da evin garajında park halinde olan aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hatay’da park halindeyken motor kısmı yanan otomobilde hasar oluştu.


Yangın; Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi’nde yaşandı. Evin garajında park halinde olan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölge itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu.



