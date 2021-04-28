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Gündem İstanbulda tam kapanma öncesi metro seferlerine yeni düzenleme
İSTANBUL

İstanbul’da tam kapanma öncesi 'metro seferlerine' yeni düzenleme

İstanbul'da tam kapanma boyunca metro seferlerine düzenleme yapıldı. Sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde 06-21 arası gerçekleşecek.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da tam kapanma öncesi metro seferlerine yeni düzenleme
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Yarın akşam 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek olan "tam kapanma" kararının ardından İstanbul’da metro seferlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

Metro İstanbul'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

KISITLAMADA HİZMET VERECEK HATLAR:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

KISITLAMADA HİZMET VERMEYECEK HATLAR

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler."

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