Gündem İstanbulda tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı
İSTANBUL

İstanbul'da tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı

Ümraniye Alemdağ Caddesi'ndeki tüneli trafik akışına kapatarak müzik eşliğinde eğlendikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişiye toplam 3 bin 24 lira para cezası kesildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı
İstanbul'da tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Alemdağ Caddesi'ndeki tünel içerisindeki görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen sürücüler E.Y., S.Ö. ve Y.M. yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 1008'er lira olmak üzere toplam 3 bin 24 lira para cezası kesildi.

Adliyeye sevk edildiler

Ayrıca 3 sürücü Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, deniz, hava veya demir yolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmünü içeren 179/2. maddesi uyarınca adliyeye sevk edildi.

  • Ümraniye'de Alemdağ Caddesi'ndeki tüneli araçlarıyla trafik akışına kapatan bir grup, müzik eşliğinde eğlenmiş, bu görüntüleri de sosyal medyada yayınlamıştı.

Magandalar tünel kapatıp asker eğlencesi yaptı: Sürücüler isyan etti
FOTOĞRAF 5
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Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı.
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Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı.
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Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı. O anlar da kameralara yansıdı.
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Magandalar tünel kapatıp asker eğlencesi yaptı: Sürücüler isyan etti
İstanbul Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti. O anları kayda alıp bir de sosyal medyada paylaşan grup, trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalan sürücüleri isyan ettirdi.


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