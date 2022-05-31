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İSTANBUL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Özel harekat polisleri 29 adrese baskın yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda uyuşturucu operasyonu: Özel harekat polisleri 29 adrese baskın yaptı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı.

Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü.

Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çığlıkları duyan mahalleli 112'yi aradı: Ev arkadaşlarının tartışması kanlı bitti
FOTOĞRAF 10
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Olay, Adem Yavuz Mahallesi 2326 Sokak üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Sezer Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
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Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile Sezer Y.’yi yaraladı.
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Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sezer Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
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Sezer Y.’nin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Sezer Y.’nin yaralandığı adresin kapısının kapalı olduğunu fark etti.
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Bunun üzerine vakit kaybetmemek için harekete geçen ekipler, dairenin camının demir korkuluklarını sökerek içeriye camdan girdi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezer Y., daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, ev arkadaşını yaralayarak kayıplara karışan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
Çığlıkları duyan mahalleli 112'yi aradı: Ev arkadaşlarının tartışması kanlı bitti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yardım çığlıklarını duyan mahalleli tarafından aranan 112 ekipleri durumu ağır olan yaralıya ulaşmak için demir korkulukları aşarak camdan eve girdi.


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