İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Özel harekat polisleri 29 adrese baskın yaptı

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Kılıçdaroğlu eski MİT’çiyle ne görüştü?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, MİT’te ‘teknik takipten sorumlu’ dairenin başındayken emekli olan kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. CHP’li bir belediye başkanının da yer aldığı görüşmede iki ismin ne konuştuğu merak ediliyor.