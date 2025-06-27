İstanbul'da villa bahçesinde ceset dehşeti

İstanbul'da iki katlı metruk villanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu. Ekiplerin ceset üzerinde yaptığı incelemede kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki katlı metruk villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu.
Villaya gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, erkek cesedinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı.
Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.