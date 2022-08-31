İstanbul'da yürek burkan görüntü: Traktöre bağlanan köpeğe eziyet kamerada İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki traktöre bağlanan köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin bu durumuna tepki gösterenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

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