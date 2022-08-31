Gündem İstanbulda yürek burkan görüntü Traktöre bağlanan köpeğe eziyet kamerada
İSTANBUL

İstanbul'da yürek burkan görüntü: Traktöre bağlanan köpeğe eziyet kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki traktöre bağlanan köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin bu durumuna tepki gösterenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda yürek burkan görüntü: Traktöre bağlanan köpeğe eziyet kamerada
Traktöre bağlanan köpeğe eziyet kamerada

Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü.

DHA

Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı. Traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu yürek burktu.

DHA

Uzun süre köpeği böyle çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kuzenini silahla ağır yaralayan şahıstan gazetecilere kan donduran cevap: Canım sıkıldı vurdum
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
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Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna \"Canım sıkıldı, vurdum\" diyerek cevap verdi.
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Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kuzenini silahla ağır yaralayan şahıstan gazetecilere kan donduran cevap: Canım sıkıldı vurdum
Konya'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

Bursa'da çiftlikte yangın: Kundaklama iddiası sonrası polis harekete geçti
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.
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Tahtalı-Görükle Yolu’nda bulunan Salim U.’ya ait çiftliğin restoran kısmında yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yangın sebebiyle, restoranın çatı kısmında zaman zaman çökmeler yaşandı.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, çiftlik sahiplerinin yakını olan S.Y.’nin restoranı kundakladığı ve çıkan yangının hemen ardından bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.
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İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası
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Bursa'da çiftlikte yangın: Kundaklama iddiası sonrası polis harekete geçti
Bursa'da, bir çiftlikte çıkan yangında restoran binası kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kıyafetlerin izini süren ekipler kayıp kadını 10 saat sonra ormanda buldu
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Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hilmiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul’dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G., hamamdan çıktıktan sonra kayboldu.
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Yasemin G.’yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
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Hilmiye Mahallesi’nin çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafeti buldu.
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Kıyafetin Yasemin G.’ye ait olduğunu belirlenin, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
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Bir süre sonra Yasemin G.’ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti. Bulunan kıyafetlerden Yasemin G.'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü.
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Yasemin G., kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.
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Kıyafetleri giydirilen Yasemin G., arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi’nde bekleyen ambulansa getirildi.
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Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Yasemin G., genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yasemin G.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kıyafetlerin izini süren ekipler kayıp kadını 10 saat sonra ormanda buldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu. 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


Canım sıkıldı vurdum

'Canım sıkıldı vurdum'

​Kuzenini ağır yaralayan şahıstan kan donduran cevap.
Polisi hareketegeçiren iddia

Polisi harekete
geçiren iddia

​Bursa'daki yangında restoran küle döndü.
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