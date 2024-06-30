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İstanbul'daki beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü

Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, bir kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

14:39 - 30/06/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

#İstanbul
#Trafik Kazası
#Gelin Arabası
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