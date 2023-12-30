İstanbul'daki binlerce polis aynı anda denetime çıktı: Aranan 631 kişi yakalandı

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı. "GS-FB maçı Gezi’den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir." diyen Uslu, "Arkası gelir umarım" ifadelerini kullandı. Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp Türkiye'ye dönmesini istemişti.