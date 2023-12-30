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İstanbul'daki binlerce polis aynı anda denetime çıktı: Aranan 631 kişi yakalandı

İstanbul'da 219 noktada gerçekleştirilen ve 1701 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait iki botun da katıldığı asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 631 şüpheli yakalandı.

07:28 - 30/12/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 20.00-22.00'de kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1701 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.


İkinci aşamada ise 1631 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59'da arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, toplam 200 bin 462 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 631 şüpheli ile yoklama kaçağı 150 kişi yakalandı.

Uygulama sırasında toplam 505 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda 45 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 119 fişek, 350 gram uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 830 ve 55 euro lira ele geçirildi.


Halka açık 484 yerin denetlendiği uygulamada, 12 iş yeri ve 40 şahsa işlem yapılarak, 24 bin 330 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 27 bin 461 araç ve 1460 motosiklet kontrol edildi, bunların 1409'u ile 29 sürücüye işlem yapıldı, 8 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 637 bin 889 lira ceza kesildi.




#​​​​​​​İstanbul asayiş uygulaması
#İl Emniyet Müdürlüğü
#Denetim
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