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İstanbul'daki depremi hissetti: Kafesten kurtulmaya çalıştı

İstanbul'daki depremi hissetti: Kafesten kurtulmaya çalıştı

11:5924/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
IHA
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Deprem
Deprem

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Papağan deprem boyunca kurtulmaya çalıştı.


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İstanbul'daki depremi hissetti: Kafesten kurtulmaya çalıştı
Gündem / İstanbul
24 Nisan, Perşembe

İstanbul Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeytinburnu'nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti. Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan kafesten kurtulmaya çalıştı.

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