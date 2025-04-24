Deprem
İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Papağan deprem boyunca kurtulmaya çalıştı.
İstanbul'daki depremi hissetti: Kafesten kurtulmaya çalıştı
Gündem / İstanbul
24 Nisan, Perşembe
İstanbul Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeytinburnu'nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti. Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan kafesten kurtulmaya çalıştı.
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