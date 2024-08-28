İstanbul'daki sağanak hava trafiğini de etkiledi: Uçaklar CB bulutları nedeniyle iniş yapamıyor

İstanbul'da etkili olan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış hava trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.