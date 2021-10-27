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İSTANBUL

İstanbullu sürücülerin korkulu rüyası oldu: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar

İstanbul gerçekleşen korkunç kazalar sonrası scooterlar sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Trafikte

kurallara uymayarak tehlike saçan scooterliler tarafından yaşanan kazalardaki artışlar ise dikkat çekiyor.

Sürücü Ömer Erçel, “Araçla giderken birden önümüze çıkıyorlar. Trafikte ne yapacağımızı şaşırdık. Scooter sürücüleri korkulu rüyamız haline geldi. Tehlikeli ve hızlı kullanıyorlar" ifadelerini kullanıyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbullu sürücülerin korkulu rüyası oldu: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar
İstanbullu sürücülerin korkulu rüyası oldu.

İstanbul’da her geçen gün elektrikli scooter kullananların sayıları artarken, kurallara uymadan kullanılan scooterlar hem sürücüler hem de yayaların korkulu rüyası haline geldi. İstanbul genelinde trafikte kurallara uymayarak tehlike saçan scooterliler tarafından yaşanan kazalardaki artışlar ise dikkat çekiyor.

TEHLİKE SAÇIYOR

İstanbul’da kısa mesafeler için toplu taşımaya alternatif olarak kullanılan elektrikli scooter araçlar, tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bilinçsiz sürüşün yanı sıra kimi vatandaşlar ise tek kişilik scooterlara iki kişi binerek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atıyor. Her ne kadar elektrikli olması dolayısıyla hava kirliliği ve trafiğin önüne geçse de bilinçsiz kullanılan scooterlar kazaya davetiye çıkarıyor.

KAZALARA NEDEN OLUYOR

Bunun yanı sıra elektrikli scooter kullanıcıları trafikte sürücülerin ve yayaların korkulu rüyası haline geldi. Scooter kullananların dar alanlarda aşırı hızlı kullanmaları, kurallara uymamaları, akan trafikte tehlikeli hareketleri hem sürücülere hem de yayalara risk oluşturarak kazalara neden oluyor. İstanbul genelinde yaşanan trafik kazalarında scooterla yapılan kaza sayısının artışı ise dikkat çekiyor.
"BİR ANDA ÇIKIYORLAR"


İstanbul trafiğinde scooter sürücülerinin korkulu rüyaları olduğunu belirten Ömer Erçel, “Araçla giderken birden önümüze çıkıyorlar. Trafikte ne yapacağımızı şaşırdık. Scooter sürücüleri korkulu rüyamız haline geldi. Tehlikeli ve hızlı kullanıyorlar. Trafik esnasında ne yapacakları belli olmuyor. Kural tanımadan sağa sola istedikleri yerden giriyorlar. Bir anda hayalet gibi ortaya çıkıyorlar” diye konuştu.


"ÖNÜNE GELEN İSTEDİĞİ GİBİ KULLANIYOR"


Scooter kullanmak için belirli kurallar olmasını gerektiğini ifade eden Ahmet Paksoy, “Scooter kullanmanın bir yaş sınırı yok. Önüne gelen istediği gibi kullanabiliyor. Bir tane scootera iki kişi biniyorlar. Artık araçlar bir yana, yayaları da rahatsız ediyorlar. Bu konunun bir düzene girmesi lazım. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyoruz. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. İstanbul gibi bir şehir için büyük bir problem” diye konuştu.

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