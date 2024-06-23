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İstanbullular dikkat: Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatılacak

İstanbul'da saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak.

09:45 - 23/06/2024 الأحد
DHA
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.


#İstanbul
#Taksim
#Şişhane
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