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İstanbullular dikkat! Valilik saat verip uyardı: Bu gece yarısı başlayacak

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir süren fırtına ve yağış uyarılarının ardından bir duyuru da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:37 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:14 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği günlerdir süren fırtına ve yağış uyarılarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji'den 'tedbirli olun' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir yaptığı uyarılara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası'ndan başlayarak sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, 29.11.2023 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. "




#İstanbul
#İstanbul Valiliği
#yağış
#uyarı
#Meteoroloji
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