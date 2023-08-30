İstanbulluyu canından bezdiren İBB kreş sözünü de unuttu

Sabah'ın haberine göre inşaat için, eskiden park olan alanda çok sayıda ağaç kesilmişti. Ancak 8 ay sonra tamamlanacağı belirtilen inşaatın, aradan 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen bir katı bile yapılamadı. Kılıçdaroğlu, törende

"Kreş sayısı 150'ye çıkacak. Bugün burada 30'unun temelini atıyoruz"

demişti. Akşener de

"Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını birlikte kontrol edeceğiz"