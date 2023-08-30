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İstanbulluyu canından bezdiren İBB kreş sözünü de unuttu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP ve İyi Parti liderleriyle birlikte Kadıköy’de temelini attığı kreşin inşaatı, aradan 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı

07:40 . 30/08/2023 Çarşamba
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Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

İBB tarafından kent genelinde 30 kreş yapılması için çalışma başlatılmıştı. Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi Çömlekçi Çukuru Sokak'ta inşa edilecek kreşin 7 Ocak 2022'de yapılan temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İmamoğlu katılmıştı.

Sabah'ın haberine göre inşaat için, eskiden park olan alanda çok sayıda ağaç kesilmişti. Ancak 8 ay sonra tamamlanacağı belirtilen inşaatın, aradan 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen bir katı bile yapılamadı. Kılıçdaroğlu, törende
"Kreş sayısı 150'ye çıkacak. Bugün burada 30'unun temelini atıyoruz"
demişti. Akşener de
"Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını birlikte kontrol edeceğiz"
ifadesini kullanmıştı.

İBB Hazine'nin mülküne göz dikti: Yıkım için gelen ekiple çalışanlar arasında gerginlik
İBB Hazine'nin mülküne göz dikti: Yıkım için gelen ekiple çalışanlar arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Zeytinburnu'nda bir inşaat şirketinin satış ofisini yıkmaya çalıştı. Yıkımın usulsüz olduğunu öne süren firma yetkilileri ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da söz konusu yapının bulunduğu alanın 17 Haziran 2022'de Hazine'ye devredildiği ve bu yüzden de İBB'nin yıkmaya çalıştığı yapının kamu mülkü hüviyeti kazandığı aktarıldı. Yıkım kararının telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini belirten Valilik, "Yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır." dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kadıköy
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