İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü vatandaşlar isyan etti

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kocaeli ve İstanbul'da kuvvetli olması bekleniyor. AFAD ve İstanbul Valiliği de peş peşe uyarılarda bulundu. Pazar gününe kadar Marmara’da İstanbul başta olmak üzere kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.