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İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü vatandaşlar isyan etti

AKOM ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedeniyle İstiklal Caddesi göle döndü, Mısır Çarşısı'nı su bastı. E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken vatandaş duruma isyan etti.

Seda Ekinci
11:23 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:58 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

AKOM ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.


Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Mısır Çarşısı'nın girişi sular altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı.

İstiklal Caddesi göle döndü

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Etkili olan yağış sonrası İstiklal Caddesi göle döndü. İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Taksim'de sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı.



#İstanbul
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#yağış
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