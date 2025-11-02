İstanbul’un fetret devri yaşamasına razı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanıyla Türkiye’nin en büyük parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışını yaptı. İstanbul’u kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız” dedi.
İlk etabı daha önce açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin dün tamamı hizmete sunuldu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı “İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi” temalı programla açıldı. Konuşmasında, merhum Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'u “Aşkın şeref diyarı olarak” tarif ettiğini belirten Erdoğan, “Biz de aşkın şeref diyarında milletimize olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz” dedi. Sadece betondan ibaret bir şehrin ruhsuz ve kimliksiz bir şehir olduğunu ifade eden Erdoğan, “Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir ama asıl olan insandır, insan” diye konuştu.
İSTANBUL BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ
Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Merhum Turgut Cansever’in söylediği gibi, ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder.’ İşte bunun için ecdat asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir. Hem İstanbul’u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. 86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul’umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız.”
Türkiye’nin en büyük şehir parkı
* Yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekareye ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sergi salonu, atölyeler, aşevi, lokanta, çarşı ile kütüphane de hizmet veriyor.
* 72 bin 128 m2 alanda yapılan 2 külliye binasının da yer aldığı millet bahçesinde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 m2 çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı mevcut.
* Rekreasyon alanlarında Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsilen 7 tepe dikkat çekiyor.
* Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 km uzunluğunda “Ab-ı Hayat Deresi” bulunuyor.
* Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark inşa edildi.
* Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, altışar voleybol ile futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 m2’lik bisiklet yolu, 85 bin 371 m2’lik yürüyüş yolu, 18 bin 750 m2 patika yol ile 8 ayrı çocuk oyun alanı var.
Afetlerde toplanma merkezi olacak
- İstanbul’a hizmet etmenin dert işi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin milletleri hangi hizmeti alıyorsa, kendi insanımıza onlardan daha iyi hizmet götürmenin derdindeyiz” dedi. Erdoğan, yapımı tamamlanan ve devam eden millet bahçeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip, 313 millet bahçemizi, 81 ilimizdeki vatandaşımızın hizmetine sunduk. 45 milyon 272 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Sadece İstanbul’da, 34 millet bahçemizin yapımını tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşaatı sürüyor. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi çok daha net şekilde ortaya çıkmıştı. Burası aynı zamanda afet anlarında yüz binlerce vatandaşımızı ağırlayan toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek. Tam donanımlı hastaneden tıbbi yardım malzemeleri lojistiğine, bakım ve ihtiyaç odalarından aşevlerine kadar afet anında ihtiyaç duyulan her şey burada, millet bahçemizde olacak.”
Kentsel dönüşümü süratle halletmeliyiz
- Geçtiğimiz hafta Balıkesir Sındırgı’da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin, afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini tekrar hatırlattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini ifade etti: “Devlet, belediye, vatandaş el ele verip, bu işi süratle halletmek durumundayız. Diğer türlü, sırf tedbirsizlik dolayısıyla yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız.”
Önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge
- Türkiye’ye hizmetlerinin sadece yollarla, binalarla, çevre projeleriyle sınırlı olmadığını, iktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı kardeşliğe ve Türkiye’nin güvenliğine yaptıklarını kaydeden Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin şunları söyledi: “Bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik. Münfesih terör örgütü, geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı. İlgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Son olarak perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye’nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ’cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumda. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi harcı karılan Cumhur İttifakı’nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar.”