İstanbul'un göbeğinde dehşet: Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, bir kişi husumetlisini sokak ortasında silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Feci olay, saat 11.00’da Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öne sürülen bir şüpheli, karşılaştığı husumetlisini sokak ortasında bacağından vurarak yaraladı. Yaşanan olay sonrasında bacağından aldığı kurşunla yaralanan şahıs yere düştü. Olayı gerçekleştiren şüpheli, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
"Biz de dışarı çıktık kimseyi görmedik"
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.