İstanbul'un göbeğinde dehşet: Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı

15:2214/11/2025, Cuma
IHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, bir kişi husumetlisini sokak ortasında silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu.

Feci olay, saat 11.00’da Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öne sürülen bir şüpheli, karşılaştığı husumetlisini sokak ortasında bacağından vurarak yaraladı. Yaşanan olay sonrasında bacağından aldığı kurşunla yaralanan şahıs yere düştü. Olayı gerçekleştiren şüpheli, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Biz de dışarı çıktık kimseyi görmedik"

Silah seslerini duyan bir vatandaş,
"Bilmiyorum millet dışardaydı olay oldu biz de dışarı çıktık kimseyi görmedik. Biz sadece silah sesini duyduk. Başka bir şey yok. Biz geç çıktığımız için pek bir şey göremedik. Bütün mahalle duydu sadece biz değil"
dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



