İstanbul’un ilk elektrikli otobüs dönüşümünü Güngören Belediyesi gerçekleştirdi

Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşması, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı'na göre, 2019 yılı baz alınarak 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %52,2 oranında azaltılması için yerel yönetimler de kullarını sıvadı. Bu kurumlardan biri olan Güngören Belediyesi, temiz enerji ve sıfır atık yönetimi dışında araç filosunda da elektrikli dönüşümünü gerçekleştirdi. Ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve belediyenin karbon ayak izini minimuma indirmek için bünyesine 3 elektrikli otobüs kattı. Kamuda elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılması kapsamında Güngören Belediyesi yerli firma Karsan ile el sıkıştı. Karsan’ın yüzde 100 elektrikli e-ATAK otobüsleri Güngören Belediyesi’nin araç filosuna dahil edildi.

KÜLTÜR DURAKLARINDAN TESİSLERE ELEKTRİKLİ ULAŞIM

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kolay Ulaşım Projesi” kapsamında Güngörenliler, ilçe içindeki kültür durakları vasıtasıyla Hanımeli Konağı, Güngören Gösteri Merkezi, Güngören Spor Kompleksi gibi pek çok noktaya 8 metrelik, yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATAK otobüsleri ile ulaşacak. Gücünü 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e- ATAK 300 Km’lik menzile sahip. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı (AC) şarj üniteleriyle 5 saatte, doğrudan akımlı (DC) hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

İSTANBUL’UN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'de birçok belediye, çevre dostu ve ekonomik ulaşım çözümleri sunmak amacıyla elektrikli otobüsleri toplu taşıma filolarına dahil etti. Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Samsun, Manisa, Elazığ, Düzce ve Kahramanmaraş belediyelerinin ardından İstanbul’un ilk elektrikli otobüs dönüşümünü Güngören Belediyesi gerçekleştirmiş oldu. Güngören Belediyesi araç filosuna yenilerini eklemenin yanında otopark ve tesislerinde şarj altyapısını tamamlamak için kolları sıvadı. Yakında kapalı ve açık otoparklar, kültür merkezleri, spor tesisleri ile parklarda AC ve DC şarj istasyonu kurulmaya başlanacak.







