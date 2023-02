İsveç mayınlara bilerek basıyor: Çavuşoğlu mutabakat sürecini hatırlattı

Çavuşoğlu, İsveç'in terör örgütü PKK ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tutumunu eleştirerek, "Her gün bölücü başının fotoğraflarıyla, terör örgütünün paçavralarıyla (teröristler) senin sokaklarında cirit atıyor. Diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin, Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin, sonra 'ben NATO'ya üye olacağım' diyeceksin. Bu mümkün mü arkadaşlar?" diye konuştu.

utabakatın yükümlülüklerini yerine getirenle otururuz, konuşuruz. Türkiye olarak da Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir söz verdiğimiz zaman, sözümüzü tutarız, sözümüzün her zaman arkasındayı

utabakatın yükümlülüklerini yerine getirenle otururuz, konuşuruz. Türkiye olarak da Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir söz verdiğimiz zaman, sözümüzü tutarız, sözümüzün her zaman arkasındayı

"Bugün dünyada herkesin gözünde Türkiye, lider bir ülke. Artık bölgesel bir aktör değiliz, küresel bir aktörüz, küresel bir gücüz. Bunlar sözle olmuyor, bunlar icraatla olur. Sergilediğimiz tutum, izlediğimiz girişimci dış politika sayesinde olur. Güçlü bir Türkiye'yi inşa eden kadroların içinde olmak bizler için de büyük bir onur. AK Parti her alanda ülkemizi küresel ligin en üst seviyesine taşımıştır. Yine Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece ülkemiz, milletimiz için değil, bölgemizin huzuru, istikrarı, barış ve refahı için çalışıyoruz. Sadece kendisini düşünen ülkelerin ve milletlerin ne kadar bencil olduğunu da görüyoruz. Herkes için adalet, refah ve barış arayışımız her coğrafyada yankı buluyor. Sadece yakın coğrafyamızda değil."

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'liderler diplomasisi' kavramını dış politikaya yerleştirdik." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünyanın her kıtasında var olduklarını, son bir ayda 5 farklı kıtadan farklı ülkeleri ziyaret ettiklerini, bir ay içinde 3 farklı kıtadan 8 dışişleri bakanını Türkiye'de ağırladıklarını dile getirdi.

"Bir yandan savaş ve çatışma, bir yandan gıda krizi. Bir yanda enerji krizi, bir yanda iklim değişikliği. Daha yeni Toroslara kar yağdı. Bu sene Kumluca ve Finike'de sel felaketleri oldu. İklim değişikliği bir gerçek. Bir yandan devam eden göç sorunu var. Yani, ülkesini çeşitli sebeplerden dolayı terk etmek zorunda kalan insanlardan bahsediyorum. Aynı zamanda terör farklı biçimleriyle birlikte artarak devam ediyor. İnsanlığın önündeki en büyük tehditlerden bir tanesidir. Bazı ülkeler diyor ki 'Zaten biz zenginiz. Azıcık aşım ağrısız başım. Kapatalım kapıları biz huzur içinde yaşayalım, gerisi ne olursa olsun.' Peki böylesine küçülen bir dünyada, bu mümkün mü? Küreselleşen bir dünya, etraf yangın alanıyken sen huzur içinde yaşayabilir misin? Mümkün mü bu? 'Gelin, bu ateşi beraber söndürelim' diyoruz. 'Terörle, ayrım yapmadan beraber mücadele edelim' diyoruz. Göç konusuna insani, güvenlik her açıdan birlikte bakalım, birlikte yönetelim. Bu işleri kökünden çözelim. Sorunun nereden kaynaklandığına bakalım. Oraya şifa olmaya çalışalım. 'Bana gelmesin gerisi ne olursa olsun. Terör bana dokunmasın, hatta Türkiye ve başkalarına dokunursa bu da iyidir' anlayışı var. Türkiye olarak buna isyan ediyoruz. Sadece isyan etmiyoruz. Bu sorunların çözümü için önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Bu yeni düzende hem milli menfaatlerimizi korumak için çalışıyoruz hem de krizleri yönetmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda krizlerle beraber çok önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu fırsatları da ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için değerlendirmemiz lazım."

"Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'da, her yerde masada güçlü olan bir Türkiye var. Türkiye, dünyada doğruluk ve hakkın temsilcisidir. Gördünüz, Avrupa sokaklarında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin davranışlar oldu. Buna en güçlü tepkiyi yine biz verdik, vermek zorundayız. Bazıları diyor ki, 'Türkiye laik bir ülke, dolayısıyla bu kadar tepkiyi niye veriyor.' Laiklik anlayışını nasıl yorumluyorlar, görüyorsunuz. Bu bir kere her şeyden önce nefret, insanlık suçudur. Bu ırkçılıktır, bu da dünyanın her yerinde suçtur. Kimse ifade özgürlüğü diye bunu geçiştirmesin. Başka din, başka kutsal kitap, başkalarının kutsal değerlerine karşı yapılsa da insanlık suçudur. Bu, özgürlük değildir. Norveç'te de olacaktı, büyükelçiyi çağırdık, daha sonra iptal ettiklerini bize duyurdular."