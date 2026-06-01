İtalya yolunda durduruldular: Yelkenli teknede 36 düzensiz göçmen yakalandı

17:341/06/2026, понедельник
AA
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede aralarında çocukların da bulunduğu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede, 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


