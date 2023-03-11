İTO Başkanı Şekib Avdagiç afet bölgesi için çağrıda bulundu: Yardımlar 1 yıl sürsün

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde ilk sırayı deprem aldı. Depremden etkilenen illerin yeniden ayağa kaldırılması için İTO Başkanı Şekib Avdagiç, oda olarak yaptıklarını ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Çözüm önerilerini sıralayıp, bölgedeki üretimin yeniden canlanması için atılacak adımlara dikkat çekti.

ÜRETİM VE SANAYİYİ ÜLKE GENELİNE YAYALIM

Avdagiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin korkularının giderilmesi suretiyle bölgede üretimin canlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Deprem bölgesini ayağa kaldırmanın yolunun bu kentlerde üretime yeniden başlamaktan geçtiğini belirten Şekib Avdagiç, "Türkiye'nin son yıllarda kara yolu ulaşımında aldığı büyük mesafenin bir benzerinin demir yolu ile yük taşımacılığında da alınması gerekiyor. Bu da üretimin ve sanayinin ülke geneline yayılmasına zemin hazırlayacak" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Depremin en az bir sene boyunca bölge insanının hayatını etkileyeceğine dikkat çeken Başkan Avdagiç, şöyle devam etti: "Deprem bölgesinin daha uzun süre yardıma ve özel desteklere ihtiyacı var. İş dünyası olarak yardımları, ihtiyaçlar sürdükçe devam ettirmek zorundayız. Bölge insanımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek, onların yanında olmak için başlatılan çalışmada, İTO olarak yerimizi alıyoruz.

İTO olarak, devletimizle ve TOBB ile koordinasyon halinde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem kuşağında bir ülke olmanın bize verdiği önemli bir uyarı var. O da sanayi ve ticaretin belli merkezlerde sıkışmaması gerektiğidir. Belirli bölgelerde yoğunlaşan sanayi ve ticaret, hem bölgeler arası kalkınmışlık ve refah seviyesini olumsuz etkiliyor hem de ekonomik ve sosyal riskleri artırıyor. Depremin Türkiye'nin kalkınma ve sanayileşme stratejisinde bir 'desantralizasyon'a yol açmasını diliyorum."

Dönüşüm bir görevdir

Deprem bölgesinden başlayarak tüm illerimizle depreme hazır ve depremle barışık bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorunda olduğumuzun altını çizen Avdagiç, İstanbul'un deprem riskine dikkat çekti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Dönüşümün ve yeniden inşanın bir görev olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekir. Bu yüzden devletimizin bu kapsamdaki faaliyetleri vergilendirmesinde vergi gelirini, özel sektörümüzün de bu faaliyetlerden elde edeceği kazançta karı öncelememesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Avdagiç ülkenin üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.







