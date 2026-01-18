Yeni Şafak
İYİ Parti genel başkanını seçti

14:5518/01/2026, Pazar
Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığına yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi.

İYİ Parti
4. Olağan Kurultayı bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.

5’i olağanüstü 8 kurultay toplayan İYİ Parti’nin 4. Olağan kurultayının sloganı “İYİ'lerin vakti geldi” olurken, tek adaylı kurultayda yaklaşık bin 300 delege, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini seçecek.


Yeniden genel başkan


Kurultayda tek aday olan Müsavat Dervişoğlu yeniden Genel Başkan oldu.

