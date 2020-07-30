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Gündem İYİ Partide Aylin Cesur isyanı Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti
POLİTİKA

İYİ Parti’de Aylin Cesur isyanı: Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini söyledi. Milletin vekilinin milletten üstün olmadığını vurgulayan İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan , "İYİ Parti Aylin Cesur'dan ibaret değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı partideki görevlerinden istifa ettiİYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı partideki görevlerinden istifa etti.
İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı partideki görevlerinden istifa ettiİYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı partideki görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

Tandoğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un kendisinin milletvekili seçilmesinde rol oynayan" İYİ Parti üyelerini ve yöneticilerini hiçe saydığını öne sürerek, partinin kuruluşunda ve teşkilatlandırılmasında emeği olmayanların parti kurucularına yön vermesinin haddi olmadığını savundu.

"PARTİ AYLİN CESUR'DAN İBARET DEĞİL"

Milletin vekilinin milletten üstün olmadığını vurgulayan İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan , "Isparta İYİ Parti Aylin Cesur'dan ibaret değildir." ifadelerini kullandı.

Asıl olanın teşkilatlar olduğuna vurgu yapan Tandoğan, şöyle konuştu:

"Teşkilatları yok sayanlar ve partimize kayyum ataması talebinde bulunanlarla yol yürüyemeyiz. Aylin Cesur, ülke gündemini şehit cenazesinde yaşanan skandalla uzun süre meşgul etmiş, Dinar'da yaşanan olayın Isparta İl Teşkilatının kendisine komplo kurduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Şehit cenazesine katılacağını bir gün önceden belirtmesine rağmen cenazeye aniden katılması gerektiğini iddia etmiştir. Isparta milletvekili kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda parti içinde ayrımcılığa neden olduğu gibi şahsıma, ilçe başkanlarıma, yönetici ve üye arkadaşlarıma sürekli hakaret boyutuna varan söylem ve davranışlarda bulunmuş bu durum artık çekilmez hal almıştır. Burdur'daki Salda Gölü ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, siyasi nezaketten uzaklaşmış, hem Ispartamız adına hem de mensubu bulunduğum İYİ Parti adına halkımızda olumsuz sonuçlar doğurmuştur."

"YALNIZ BIRAKILDIK"

Tandoğan, İYİ Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi ve mahalle delege seçimleri sırasında Cesur'un kendi çıkarları doğrultusunda taraf olduğunu iddia ederek, "Divan başkanlığı koltuğuna oturarak seçimi taraflı yönetme çabasına girdiği gibi subliminal mesajlarıyla delegeleri yönlendirmiştir. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti Genel Merkezince yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için toplu halde görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunmaktayız." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her zaman arkasında duracaklarını belirten Tandoğan, açıklamayı kendisinin yanı sıra Aksu, Atabey, Eğirdir, Keçiborlu, Sütçüler, Uluborlu ve Yalvaç ilçe başkanları adına okuduğunu ifade etti.

Tandoğan, "Yaklaşık 500 üye, partideki görevinden ve bu üyelerden bazıları ise partiden de istifa etti." dedi.

İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
OYNAT 00:31
İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, 'Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız' ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
OYNAT 00:00
İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.


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