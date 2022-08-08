Gündem İYİ Partili Aytun Çırayın öldü dediği Deniz Baykal hakkında Mehmet Sevigenden açıklama Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar
POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray’ın ‘öldü’ dediği Deniz Baykal hakkında Mehmet Sevigen’den açıklama: Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar

İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı “Deniz Baykal” öldü paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede yalanlanan paylaşımla ilgili Çıray tarafından ‘özür mesajı’ yayınlanırken, Baykal’ın sağlık durumu hakkında en yakınındaki isimlerden Mehmet Sevigen yenisafak.com’a konuştu: Akli dengesi yerinde, fizik tedavi süreci devam ediyor. Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar. İnadına yaşıyor.

Abone Ol Google News
Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıray’ın ‘öldü’ dediği Deniz Baykal hakkında Mehmet Sevigen’den açıklama: Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar
CHP eski genel başkanı Deniz Baykal (arşiv)

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çıray, Twitter hesabından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın öldüğünü iddia ederek, "Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.

Aytun Çıray'ın ilk paylaşımı
Aytun Çıray'ın ilk paylaşımı

Çıray özür diledi

Kısa sürede yalanlanan iddiayla ilgili bu kez başka bir açıklama yapan Çıray, yanlış bilgi aldığını söyleyip özür diledi.

Aytun Çıray'ın 'özür' paylaşımı
Aytun Çıray'ın 'özür' paylaşımı

En yakınındaki isim: Sevigen konuştu

Partinin eski yöneticilerinden ve Baykal’ın yakın arkadaşlarından Mehmet Sevigen, tartışmalarla ilgili son durumu yenisafak.com’dan Taha Hüseyin Karagöz’e anlattı. Olağanüstü bir durumun olmadığını belirten Sevigen şu ifadeleri kullandı:

Akli dengesi yerinde konuşuyor

Durumu stabil. Yoğun bakımda falan değil. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Antalya’ya o yüzden götürülmedi. Ankara’da ailesiyle birlikte yaşıyor. İki ayda bir çıkartıyorlar. Bir ilçe başkanından çıkmış bu bilgi. Nasıl oldu biz de anlamadık. Akli dengesi de yerinde. Konuşuyor düşüncesini aktarıyor. Anlamakta zorluk çekiyoruz niye böyle yapıyorlar. Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar. İnadına yaşıyor.

İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın 'Deniz Baykal öldü' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı
GÜNDEM
İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın 'Deniz Baykal öldü' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Deniz Baykal'dan aylar sonra ilk fotoğraf
GÜNDEM
Deniz Baykal'dan aylar sonra ilk fotoğraf

Deniz Baykal'dan Zülfü Livaneli çıkışı: Gerçek dışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü
GÜNDEM
Deniz Baykal'dan Zülfü Livaneli çıkışı: Gerçek dışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü

Turistlere 25 dilde hitap ediyor

Turistlere 25 dilde hitap ediyor

Şehit babası imam gönül köprüsü kuruyor.
Şampiyonlar Liginde en fazla puan topladığımız 10 sezon

Kocası ve kızını üst üste gömmüş

Kocası ve kızını üst üste gömmüş

Torunu 'annem nerede' diye sorunca 25 yıllık vahşet ortaya çıktı.

​Berat Özdemir, 2.5 milyon Euro karşılığında El İttifak'a gidiyor.

​Başkan Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

​Dağların içine oyulmuş halde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz.

​Rusya'dan NATO açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.