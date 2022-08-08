İYİ Partili Aytun Çıray’ın ‘öldü’ dediği Deniz Baykal hakkında Mehmet Sevigen’den açıklama: Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çıray, Twitter hesabından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın öldüğünü iddia ederek, "Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.

Aytun Çıray'ın ilk paylaşımı

Çıray özür diledi

Kısa sürede yalanlanan iddiayla ilgili bu kez başka bir açıklama yapan Çıray, yanlış bilgi aldığını söyleyip özür diledi.

Aytun Çıray'ın 'özür' paylaşımı

En yakınındaki isim: Sevigen konuştu

Partinin eski yöneticilerinden ve Baykal’ın yakın arkadaşlarından Mehmet Sevigen, tartışmalarla ilgili son durumu yenisafak.com’dan Taha Hüseyin Karagöz’e anlattı. Olağanüstü bir durumun olmadığını belirten Sevigen şu ifadeleri kullandı:

Akli dengesi yerinde konuşuyor

Durumu stabil. Yoğun bakımda falan değil. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Antalya’ya o yüzden götürülmedi. Ankara’da ailesiyle birlikte yaşıyor. İki ayda bir çıkartıyorlar. Bir ilçe başkanından çıkmış bu bilgi. Nasıl oldu biz de anlamadık. Akli dengesi de yerinde. Konuşuyor düşüncesini aktarıyor. Anlamakta zorluk çekiyoruz niye böyle yapıyorlar. Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar. İnadına yaşıyor.

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