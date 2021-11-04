Gündem İyi Partili Dervişoğlu tezkereye hayır deyip Kandili bombalama sözü veren Kılıçdaroğluna arka çıktı Çelişki görmüyorum
POLİTİKA

İyi Partili Dervişoğlu tezkereye 'hayır' deyip 'Kandil'i bombalama' sözü veren Kılıçdaroğlu'na arka çıktı: Çelişki görmüyorum

İttifak ortakları CHP'nin, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' demesini geçtiğimiz hafta eleştiren İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'i bombalama vaadine ise, "Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer. Kapsamlı bir çelişki görmüyorum." diyerek arka çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
İyi Partili Dervişoğlu tezkereye hayır deyip Kandili bombalama sözü veren Kılıçdaroğluna arka çıktı: Çelişki görmüyorum
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu

Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye 'hayır' oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil’e operasyon sözü vermiş, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" ifadelerini kullanmıştı.

Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim
GÜNDEM
Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ittifak ortaklarının 2019'da 'evet' dediği tezkereye bu kez 'hayır' demesini eleştirmiş, "CHP'nin durumu tartışılır" demişti.

GEÇEN HAFTA ELEŞTİRDİĞİ KILIÇDAROĞLU'NA ARKA ÇIKTI

'Kandil' çıkışına ilişkin kendisine sorulan soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru." diyerek sözlerinin devamında CHP liderine arka çıktı.

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı
GÜNDEM
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı

"ÇELİŞKİ GÖRMÜYORUM, KANDİL BAŞKA SURİYE BAŞKA BİR YER"

Kılıçdaroğlu'nun tezkereye 'hayır' deyip, Kandil'i bombalama vaadinde 'Kapsamlı bir çelişki de görmediğini vurgulayan' Dervişoğlu, "Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer" diye konuştu.

İYİ Parti'li Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' ve 'Tezkere' ikilemini değerlendirdi: Kapsamlı bir çelişki görmüyorum
OYNAT 00:21
İYİ Parti'li Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' ve 'Tezkere' ikilemini değerlendirdi: Kapsamlı bir çelişki görmüyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bir basın mensubunun, Kılıçdaroğlu'nun, 'Tezkereye 'hayır' deyip sonra Kandil'i bombalama vaadinde bulunmasının çelişkili olduğu söyleniyor.' demesi üzerine 'Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru. Ayrıca kapsamlı bir çelişki de görmüyorum. Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer' dedi.
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