İyi Partili Dervişoğlu tezkereye 'hayır' deyip 'Kandil'i bombalama' sözü veren Kılıçdaroğlu'na arka çıktı: Çelişki görmüyorum

Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye 'hayır' oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil’e operasyon sözü vermiş, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ittifak ortaklarının 2019'da 'evet' dediği tezkereye bu kez 'hayır' demesini eleştirmiş, "CHP'nin durumu tartışılır" demişti.

GEÇEN HAFTA ELEŞTİRDİĞİ KILIÇDAROĞLU'NA ARKA ÇIKTI

'Kandil' çıkışına ilişkin kendisine sorulan soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru." diyerek sözlerinin devamında CHP liderine arka çıktı.

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"ÇELİŞKİ GÖRMÜYORUM, KANDİL BAŞKA SURİYE BAŞKA BİR YER"

Kılıçdaroğlu'nun tezkereye 'hayır' deyip, Kandil'i bombalama vaadinde 'Kapsamlı bir çelişki de görmediğini vurgulayan' Dervişoğlu, "Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer" diye konuştu.