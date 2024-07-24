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İYİ Partili milletvekili Nimet Özdemir istifa etti

İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Seren Som
15:46 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:48 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nimet Özdemir
Nimet Özdemir
İyi Parti Milletvekili Özdemir, sosyal medya hesabından açıklamada,
"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İyi Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım"
ifadelerini kullandı.

Özdemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:


"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.

Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim.

Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum.

Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun.

Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla."



#İYİ Parti
#İstifa
#Nimet Özdemir
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