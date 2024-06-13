İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü’nde toplu istifa

İYİ Parti’nin Bakırköy İlçe Örgütü’nde 40 kişi istifa etti. İstifa edenlerin arasında İlçe Başkanı Çağlar Derin, İlçe Muhasibi Ömer Acar, Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit ve Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Efe Yöndem de yer aldı.





İstifa edenler, CHP’ye üye olma kararı aldı. Yeni üyeler için CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı’nda bugün tören düzenlendi. Rozetleri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan taktı.





"Bir arada mücadele edeceğiz"





Özgür Çelik, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:





*2017 referandumundan bu yana bir biçimiyle yan yana durmayı başarabilmiş herkes 2023 seçimlerinden sonuç aldı. Bu yönüyle farklı siyasi partilerde siyaset yapmış olsak da aslında hedefimiz ve mücadelemiz ortaktı.





*Birlikte 2024’te yerel yönetimlerde başarı elde edip, yeniden bu topraklara umut tohumlarını ekip belki bir erken seçimle, belki 2028’de Türkiye’nin demokrasi mücadelesini yeniden birlikte vermek.





*Cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet hâline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi.





*Ayrı ayrı alanlarda olsak da bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum.











