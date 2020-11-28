İzdivaç programıyla tanınmıştı: Genç kızları evlilik vaadiyle dolandıran firari 'sahte damat' suçüstü yakalandı

Türkiye’de bir dönem televizyonda yayınlanan izdivaç programlarından Zuhal Topal’ın evlenme programına çıkarak damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ancak tek rakamla herkesi kandırdığı ortaya çıkan Medet Batal’ın çeşitli illerde çok sayıda dolandırıcılık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

EŞLEŞMEMİŞ Kendisini polis olarak tanıttı: Evlilik vaadiyle altın ve para aldığı iddia edildi



Suç makinesi çıktı

Genç kızları evlilik vaadiyle binlerce lira dolandırmış

Çalışmalarda ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı ve sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenilen Batal’ın, Tolga Saygın adını kullanarak İstanbul’un Başakşehir ve Şişli ilçeleri başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir’de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

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GÜNDEM 92 yaşında, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı

Filmlerde oynatma vaadiyle kandırmış

Batal’ın Başakşehir’de Tolga Saygın adını kullanarak genç bir kızı evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli’de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya’nın Hendek ilçesinde yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin’in Mezitli ilçesiyle filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara’nın Mamak ilçesinde çalıntı otomobili satma ve İzmir’in Bergama ilçesinde ise tehdit suçlarına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakın takibe aldı.

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Suçüstü yakalandı



Beşiktaş polisinden terasta suçüstü baskın

Dolandırıcı şahsı adım adım izleyen Beşiktaş polisi, Batal’ın son olarak C.C. isimli kadına kendisini sahte kimlikle tanıtarak dizi ve filmlerde oyuncu olarak oynatacağını vadederek dolandırmaya çalıştığı ihbarını aldı. Batal’ın Ş.G. isimli kadını da aynı şekilde kandırarak 33 bin lira dolandırdığının ihbarını alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında dolandırıcı Medet Batal’ın Ortaköy’de bir binanın terasında olduğunu belirledi. Burada genç bir kızı sahte kimlik kullanarak evlilik vaadiyle dolandırmaya çalışan Batal, Beşiktaş polisi tarafından düzenlenen baskınla suçüstü yakalandı.

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Tutuklanarak cezaevine gönderildi



Operasyon anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Üst araması yapılan şahıs Beşiktaş polisince kelepçelenerek gözaltına alındı. Toplamda 6 farklı “dolandırıcılık” suçundan aranması olduğu da öğrenilen Medet Batal, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Batal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.